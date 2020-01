En mand med et såkaldt 'cirkelskæg' er blevet fanget på flotte videobilleder fra Lindegårdens Rideklub ved Silkeborg.

Billederne er optaget natten til tirsdag 22. oktober sidste år, da manden brød ind og stjal klubbens pengekasse.

I forbindelse med sagen har Midt- og Vestjyllands Politi nu offentliggjort en video fra stedet, hvor manden er i fuld gang med at begå sin forbrydelse.

Indbruddet fandt mere præcist sted på Gødvad Kirkevej, hvor rideklubben hører hjemme, klokken 04.00 om morgenen.

Endnu er det ikke lykkedes for politiet at finde frem til manden, og derfor ønsker man nu offentlighedens hjælp for at få fat på manden, der beskrives på følgende måde:

35-45 år

175-185 cm.

Kraftigt bygget

Kort, sort hår

Sort cirkelskæg

Kom kørende i ukendt køretøj

Her i artiklen kan man se billeder af manden i fuld gang med at stjæle fra rideklubben.

Hvis man har oplysninger om mandens identitet, så vil Midt- og Vestjyllands Politi gerne høre nærmere.

Det kan ske på 114.