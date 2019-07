Københavns Politi leder efter ung mand, der er mistænkt for at stå bag flere indbrud på Østerbro.

Politiet går nu ud med en overvågningsvideo af manden.

Han mistænkes for at stå bag et tocifret antal indbrud over de seneste par måneder i området omkirng Østerport Station.

Gerningsmanden beskrives som:

Dansk af herkomst

Lys i huden

25-35 år

Ca. 180 cm høj

Almindelig af bygning

Mørkblond, krøllet og halvlangt hår i en tilbagestrøget frisure

Har du oplysninger i sagen? Kontakt Københavns Politi på tlf.: 33 14 14 48 eller via nærmeste politi på 114.

B.T. hører også meget gerne fra dig på 1929@bt.dk.