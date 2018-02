Sydøstjyllands Politi efterlyser en dansk mand, efter han begik et tricktyveri mod en ældre kvinde lørdag.

Manden, som du kan se på billedet, havde lørdag formiddag ringet på hos en 91-årig kvinde i Vejle Midtby for at låne 50 kr.

Da kvinden gik ind i huset for at finde sine penge, gik manden med ind i huset. Her lykkedes det ham at tage den ældre kvindes taske, der indeholdt flere tusinde kroner og et dankort. Senere hævede han igen flere tusinde kroner fra dankortet hos Nordea og Handelsbanken i Vejle samt i Føtex i Vejle.

Politiet har ikke mange oplysninger om manden, men beskriver ham som:

Dansk

Almindelig af bygning

»Vi har endnu ikke modtaget nogle henvendelser fra borgere,« siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jesper Duus, til BT

Hvis du kan genkende manden eller har set ham, må du gerne kontakte politiet på 114.