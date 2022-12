Lyt til artiklen

Hunden er som bekendt menneskets bedste ven.

Og på Limfjordsøen Mors mangler en ukendt person lige nu hele 17 firbenede venner.

Eller rettere sagt:

Det er de 17 hunde, der mangler deres ejer.

Derfor efterlyser Midt- og Vestjyllands Politi lige nu den pågældende.

Det er sparsomt med oplysninger om sagen, men politiet skriver i en pressemeddelelse, at der er tale om 'blandingshunde af forskellige racer.'

De er fundet på en ejendom på Mors.

Flere af hundene er hvalpe.

Politiet har brug for at komme i kontakt med ejeren og beder derfor den pågældende om at henvende sig på telefon 114.

Det samme gælder, hvis du kender noget til sagen.