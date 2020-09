Hvem er denne hvidklædte mand med grå kasket og hvide kondisko?

Det vil politiet i Midt- og Vestjylland meget gerne vide.

Den ukendte mand er nemlig mistænkt for at være gerningsmanden til et hjemmerøveri i Viborg 6. september.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Søndag aften for to en halv ugen siden blev der begået et hjemmerøveri i en lejlighed i Viborg.

Her blev en mand frarøvet et kontantbeløb.

I løbet af efterforskningen af sagen er politiet kommet i besiddelse af et foto af den mand, som de mener står bag forbrydelsen.

Manden beskrives som mellem 25 og 30 år. Han har mørkt hår og mørkt skæg. Han er almindelig af bygning.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Den pågældende kan have tilknytning til Aarhus.

Under hjemmerøveriet var han iført lyse bukser, hvid hættetrøje, lyse sneakers med gule aftegninger og grå-grøn kasket.



Ved du, hvem han er, vil Midt- og Vestjyllands Politi gerne høre fra dig på telefon 114.