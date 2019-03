Fyns Politi har torsdag eftermiddag udsendt et signalement på den kvinde, der tidligere på dagen blev dræbt i en trafikulykke i Odense.

Der sker med henblik på at identificere kvinden.

Hun beskrives som:

En ældre kvinde med briller, 160 centimeter høj og iført sort regnjakke med hætte. Hun bar desuden sorte bukser, grøn trøje og brun/sort halstørklæde.

På højre hånd bar hun en vielsesring med datoen 12.07.64 og et sølvfarvet armbåndsur, ligesom hun også bar små rav-øreringe og en ring med blå sten.

B.T. har været i kontakt med Fyns Politi, der fortæller, at kvinden ingen papirer havde på sig.

»Den pågældende havde ikke nogen papirer eller andet på sig, der kunne føre til en identifikation. Og efter vi nu har haft den afdøde på hospitalet, og er nu gået skridtet videre i håbet om, at det fører til en identifikation,« oplyser vagtchef Lars Thede.

Sidder man inde med oplysninger, der på nogen måde kan føre til identifikation af den afdøde kvinde, skal man ringe til 114 og bede om at tale med vagtcentralen, skriver Fyns Politi.

I krydset ved Thomas B. Thriges Gade og Toldbodgade i centrum af Odense er en lastbil torsdag middag kørt ind i en cyklist. Hun døde torsdag eftermiddag af sine skader.

Den kvindelige cyklist blev torsdag middag ramt af en lastbil i krydset ved Thomas B. Thriges Gade og Toldbodgade i Odense.

I den forbindelse sagde vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen, til Ritzau:

»Vi tror, det er en klassisk højresvingsulykke, fordi lastbilchaufføren kommer kørende ad Havnegade op til krydset, hvor han skal dreje til højre ad Toldbodgade,« hvor ulykken sker.

»Der bliver hun skubbet, presset eller væltet ind under lastbilen,« siger han.

Først lød meldingen, at kvindens tilstand var kritisk, og at hun modtog behandling på Odense Universitetshospital for sine skader. Et par timer senere afgik hun ved døden.