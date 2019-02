Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser 58-årige Kristian Christensen, som er gået fra sit hjem i går.

»Han er formentlig gået fra sit hjem omkring klokken 15, men vi arbejder med en tidsramme, der hedder fra kl. 15-18,« fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, til B.T.

Adressen er på Søndervig Landevej i Søndervig ved Ringkøbing.

»Kristian er gået hjemmefra i nedtrykt sindstilstand, så vi tror, han godt kunne finde på at bevæge sig ud til Vesterhavet,« siger vagtchefen.

Kristian Christensen. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Det er særligt området langs vestkysten mellem Thorsminde i nord og Hvidesande i syd, der er interessant.

»Der er en del sommerhusområder langs strækningen, hvor vi gerne vil have, at folk er ekstra opmærksomme,« fortæller Lars Even.

Kristian Christensen beskrives som 187 cm høj med lyst hår og briller. Han er iført en gul arbejdsjakke med 'MT Højgaard' påtrykt.

