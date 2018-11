Sydøstjyllands Politi offentliggør nu billeder af gerningsmænd i forbindelse med et røveri i en Netto-forretning i Stenballe i Horsens.

Det drejer sig om tre mænd, der torsdag den 27. September røvede dagligvarebutikken. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det var en butiksdetektiv, der opdagede tyveriet via butikkens overvågning.

Da han konfronterede de tre mænd, der var på vej ud af butikken, skubbede den ene mand butiksdetektiven, som blev skubbet omkuld.

Her ændrede episoden sig fra et tyveri til et røveri.

Politiet beskriver gerningsmændene således:

Mand, mellemøstlig af udseende, 25-30 år, 175-180 cm, almindelig kropsbygning, mørk i huden, sort og kort hår, sort fuldskæg, der er længst på hagen, arabisktalende. Han var iført armygrøn cowboyjakke med brystlommer og en lys hættetrøje under.

Mand, mellemøstlig af udseende, 20-30 år, 175-180 cm, kraftig kropsbygning, lys i huden, sort og kort hår, sort skæg på kæberne og ned under hagen, arabisktalende. Han var iført en sort hættetrøje, lyse jeans og en sort skuldertaske.

Mand, mellemøstlig af udseende, 25-30 år, 175-180 cm, almindelig kropsbygning, lys i huden, sort og kort hår, sort, kort fuldskæg, talte lidt dansk. Han var iført en grå baseball-cap, mørkeblå/grå skjorte, bordeauxrød habitjakke.

Du kan se gerningsmændene på billedet øverst i artiklen. Butiksdetektiven er sløret.

Sydøstjyllands Politi vil gerne kontaktes med oplysninger om gerningsmændene eller anden viden. Ring til os på 114.