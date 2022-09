Lyt til artiklen

Kan du genkende mændene i denne video?

Hvis ja, så ring til politiet i Østjylland.

En nat i august truede de nemlig en mand i Randers til at udlevere nogle tusind kroner i kontanter.

Derfor er de – sammen med en tredje mand – mistænkt for at have begået et hjemmerøveri i Randers i august.

Vi mistænker de to mænd på videoen for at stå bag et hjemmerøveri på Infanterivej i Randers natten til d. 18. august. Ved du, hvem de er, så kontakt os på tlf. 114. #politidk https://t.co/Kc6071W7ab pic.twitter.com/HAS0mVmdMB — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 9, 2022

I en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi efterlyses tre personer, som natten til 18. august parkerede på Infanterivej i Randers NØ.

Her steg to af dem ud og gik op i en lejlighed.

De to formodede gerningsmænd blev fanget af videoovervågningen i opgangen, da de løb op og ned ad trapperne.

Ude på gaden hoppede de ind i en rød personbil og kørte væk.

Mændene var maskerede, og den forurettede kunne umiddelbart ikke genkende dem.

De to mænd beskrives som dansk udseende og lyse i huden. De er begge mellem 20 og 30 år, og de vurderes også begge til at være mellem 170 til 180 centimeter høje.

Den ene mand er spinkel og normal af bygning.

Han har mørkt hår og var under røveriet iført en grå T-shirt, sorte jeans eller joggingbukser med et hvid logo på venstre lår. Han bar hvide sneakers med Nike-logo og havde et sort tørklæde for ansigtet og sorte handsker. Han talte dansk uden accent.

Den anden gerningsmand beskrives som robust af bygning. Han har lyst hår og var iført en blå sweatshirt, sorte Nike-joggingbukser og sorte Nike-sneakers. Også han talte dansk uden accent.

Hvis du kan genkende de to mænd, så kontakt Østjyllands Politi på telefon 114.