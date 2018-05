Politiet beder nu om hjælp til at finde en mand, der har misbrugt et dankort, der tidligere var blevet stjålet fra en ældre kvinde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi onsdag i en pressemeddelelse.

Dankortet blev stjålet fra en 88-årig kvinde fra Kirke-Hyllinge i løbet af formiddagen sidste år den 29. september. Politiet formoder, at tyveriet enten skete under kvindens ophold på aktivitetscentret Østergaard eller under transporten mellem aktivitetscenteret og hendes bopæl.

Få timer efter blev det stjålne dankort misbrugt første gang i Holbæk, hvor den mistænkte mand uberettiget hævede 17.000 kroner i to forskellige pengeautomater.

Dagen efter blev dankortet endnu engang misbrugt klokken 07:33 i en pengeautomat hos Handelsbanken i Slagelse. I den forbindelse blev den mand, der misbrugte kortet og uberettiget hævede 2.000 kroner mere, fanget på overvågningsbilleder.

Hvem er denne mand, der misbrugte et stjålet dankort i Slagelse? Dankortet var blevet stjålet i Kirke-Hyllinge dagen før, hvor dankortet også blev misbrugt to gange i Holbæk. #politidk https://t.co/KKR7IXU4IM pic.twitter.com/qosxufpZM8 — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) May 30, 2018

De billeder offentliggør politiet nu i håbet om, at det kan føre til, at han bliver identificeret.

Manden beskrives som værende mellem 20 og 50 år og lys i huden. Han var ubarberet og iført en lysegrå hættetrøje med et lyst Nike-logo på venstre side af brystet. Trøjen havde lynlås og løsthængende hættesnore i hver side.

Hvis du har oplysninger, der kan identificere den efterlyste mand, beder politiet dig om at ringe til enten Lokal Efterforskning i Roskilde på telefonnummer 46351448 eller til 114.