Klædt i grå hættetrøje og med et lyseblåt mundbind gik en yngre mand en lørdag i november ind i en Harald Nyborg-butik på Vestegnen og truede sig til penge.

Nu efterlyser Vestegnens Politi ham med billede og signalement.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

»Vi har efterforsket røveriet siden det skete lørdag den 21. november 2020 klokken 15.11, men har indtil nu ikke kunne identificere gerningsmanden. Derfor beder vi nu offentligheden om hjælp til at komme videre og få sat navn på ham,« udtaler politikommissær Søren Andersen fra Københavns Vestegns Politi i pressemeddelelsen.

Ved du, hvem denne mand er? Så ring gerne til os på 4386 1448 eller via 114. #politidk https://t.co/T9PCbSgUct — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) January 6, 2021

Røveriet fandt sted i Harald Nyborg på Ejby Industrivej, hvor han truede personalet med en pistollignende genstand.

Politiet offentliggør i den forbindelse et overvågningsfoto af manden, som vurderes til at være et sted mellem 18 og 30 år.

Han er mellem 170 til 180 centimeter høj og almindelig til muskuløs af bygning.

Han talte dansk uden accent og var iført en går hættetrøje med lynlås, blåt mundbind, sorte handsker, sorte arbejdsbukser og grå kondisko.

Har du set ham, eller ved du, hvem har er, så kontakt Vestegnens Politi på telefon 114 eller 43 86 14 48.