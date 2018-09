En mand og en kvinde, der er mistænkt for at have begået adskillige butikstyverier, efterlyses nu af Midt- og Vestjyllands Politi.

Butikstyverierne er fundet sted i Holstebro, Viborg, Hvide Sande og Søndervig, hvor der bl.a. er stjålet dyre jakker, oplyser politiet.

Det er overvågningsbilleder fra butikkerne, der har ført politiet på sporet af de to efterlyste personer.

Billederne stammer fra en butik i Hvide Sande, som den 20. september i år fik stjålet to jakker.

De efterlyste, som politiet beder om hjælp til at genkende og finde, beskrives som:

1. Mand, ca. 40 år, 195 cm, kraftig kropsbygning. På et af overvågningsbillederne bærer han sixpence, sort jakke og en t-shirt med teksten ”GAN” påtrykt.

2. Kvinde, ca. 30-35 år, 165 cm, almindelig kropsbygning, langt lyst hår. På overvågningsbilledet er hun iført jeans, hvid trøje og sort jakke.

Vidner har oplyst, at de mistænkte taler et østeuropæisk sprog indbyrdes, men forstår dansk.

De kører muligvis rundt i en sort stationcar af typen Volvo 70.

Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på tlf. 114.