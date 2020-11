Midt- og Vestjyllands Politi beder om offentlighedens hjælp til at finde Hamsa Ali.

Han er mistænkt for at have udøvet vold og stukket med kniv mod en forurettet i området omkring Asagården nær Holstebro.

'Søndag den 8. november 2020 kl. 16.40 fik Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse om knivstik mod en person i et område ved Asagården, 7500 Holstebro. Politiets efterforskning har ført til identifikation af mistænkte, der pt. opholder sig et ukendt sted, hvorfor Politiet nu ønsker offentlighedens hjælp til at komme med oplysninger om, hvor mistænkte opholder sig,' skriver de.

Derfor har man nu også frigivet et billede af Hamsa Ali i håbet om at finde ham.

Hamsa Ali Beskrives som:

'Mand, 20 år, 180 cm. høj, almindelig af bygning, mellemlangt sort hår, var iført sort New York Yankees kasket, sort jakke, lysegrå Adidas joggingbukser, med hvide striber på siden, samt enkel tværgående stribe på hver læg, grå sportssko med hvide såler.'

Politiet vil gerne tale med vidner, der har overværet episoden, eller som på anden måde har viden om sagen.

Ved du noget om sagen, kan du kontakte politiet på 114.