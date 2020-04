Købehavns Politi efterlyser onsdag en mand, som de mistænker for at have krænket en 19-årig mand.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

'Den 19-årige mand, der er autist, blev forulempet, da han gik ind på toilettet i storcenteret Field’s, Arne Jacobsens Allé 12 i Ørestad, den 6. februar,' skriver de og tilføjer:

'Inde på toilettet lokkede gerningsmanden den 19-årige ind i en toiletbås. Gerningsmanden låste døren, hvorefter han åbnede den 19-åriges bukser og befølte hans kønsdele i omkring 10 sekunder. Den unge mand bad ham om at stoppe.'

Herefter åbnede den 19-årige selv døren og forlod toiletbåsen.



Overgrebet er sket på toiletterne ved udgang D ved siden af Chili Shawarmabar i Field’s, Arne Jacobsens Allé 12 i Ørestad, oplyser politiet.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

Københavns Politi beskriver manden som værende: Mand, mellemøstlig af udseende, 50-55 år, 170-185 cm, almindelig til kraftig kropsbygning, delvist skaldet med lidt kort, gråt hår. Han talte dansk med accent.

'Han var iført en mørk jakke i tyndt materiale, som gik til omkring hofterne, en kasket og briller med mørk kant. Han bar på en rygsæk.'



Hvis du har oplysninger i sagen, beder vi dig rette henvendelse til Københavns Politi på telefon 1-1-4.