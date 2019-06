Iført et par mørke 'flue-øjne' solbriller og en sort kasket trukket godt ned i panden, gik en ung mand den 13. april hen til den pengeautomat i Videbæk.

Klædt helt i sort forsøgte han uden held at hæve penge på et stjålet mastercard i Handelsbanken.

Nu efterlyser Midt- og Vestjyllands Politi manden med foto, i håb om at få ham identificeret og anholdt.

Det kreditkort, manden var i besiddelse af, stammede nemlig fra et indbrud i en villa mellem Holstebro og Ulfborg.

Vi beder om jeres hjælp til at identificere en mand, der forsøgte at hæve med et stjålet mastercard. Ring 114 med oplysninger i sagen #politidk https://t.co/9gTOBfNZ2o pic.twitter.com/soKq5jLDit — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) June 14, 2019

Her blev der også stjålet blandt andet smykker, bestik, parfume.

Manden beskrives som mellem 20 og 25 år. 190 centimeter høj, almindelig af bygning med blondt hår.

Da han stod foran banken, var han iført en mørk jakke med orange lynlås på venstre ærme, blå cowboybukser, mørke solbriller med forgyldt stel og en cap af mærket Nike.

Ved du, hvem han er, eller har du oplysninger, der på anden måde kan hjælpe politiet, så ring til Midt- og Vestjyllands Politi på 114.