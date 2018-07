Fyns Politi efterlyser torsdag formiddag en mand, der menes at have begået et væbnet røveri mod en tankstation sammen med to andre personer.

'Fyns Politi efterlyser med billeder en 3. mistænkt til røveriet mod Cirkel K i Glamsbjerg den 15. juli 2018 kl. 08:52. Der er pt. to varetægtsfængslet i sagen, og den 3. mistænkte er identificeret ved billede fra en natklub i Odense natten til røveriet,' lyder det i en pressemeddelelse, inden det tilføjes:

'På sorthvid billederne skal der tages forbehold for farvegengivelsen og lidt størrelses forvrængning, men ellers er billederne vellignende.'

Fyns Politi søger hjælp fra offentligheden til at fastslå mandens identitet. Hanbeskrives i øvrigt som værende: ca. 177 cm høj, almindelig til muskuløs af bygning og vurderes at stamme fra Nordafrika eller et arabisk land i Mellemøsten.

'Vi vil gerne opfordre vedkommende til at melde sig selv, og ellers er vidner, der kan genkende manden, også meget velkomne til at kontakte os på tlf. 114.'