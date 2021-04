Nordsjællands Politi efterlyser 27-årige Niklas Kirk Jensen, som man sætter i forbindelse med et voldssag i Helsinge.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

'Nordsjællands Politi efterlyser den 27-årige Niklas Kirk Jensen fra Helsinge-området i forbindelse med et overfald, som fandt sted i venterummet på Helsinge Station den 20. marts i år,' skriver de og tilføjer::

'Her blev en 17-årig ung mand omkring klokken 16.00 overfaldet af en gruppe på 10-15 unge mænd, som sparkede og tildelte den 17-årige flere knytnæveslag. Fem unge mænd er tidligere anholdt og sidder nu varetægtsfængslet i sagen.'

Nordsjællands Politi oplyser videre, at Niklas Kirk Jensen er dansk af udseende med mørkt/sort hår, der er kortklippet i siderne med længere tilbagestrøget på toppen, og mørkt markeret fuldskæg. Han er desuden muskuløs af kropsbygning.

Han har en lille tatovering under højre øje formet som et kors, en tatovering af et kors med vinger på halsen, samt en rød rose tatoveret på det øverste af brystet.

Politiet har tidligere opfordret Niklas Kirk Jensen til at henvende sig til politiet, men det er endnu ikke sket. Derfor beder man nu offentligheden om hjælp.

'Borgere, der har kendskab til, hvor Niklas Kirk Jensen opholder sig, bedes kontakte politiet på telefon 114, ligesom Niklas Kirk Jensen fortsat opfordres til at kontakte politiet.'