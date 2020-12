Østjyllands Politi efterlyser en mand, der mistænkes for et røveri begået den 9. november mod en 15-årig dreng i Randers NØ.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

»Den 15-årige dreng stod omkring kl. 21.45 af bus 1A på Garnisonsvej. Han var lige drejet hen ad Husarvej, da han ifølge sin forklaring blev overfaldet bagfra af en ung mand, som gik lige bag ham;« skriver de og tilføjer:

»Drengen forklarede, at manden tog fat om halsen på ham, slyngede ham omkuld og satte sig på ham og spurgte, om han havde nogen penge. Herefter rodede manden i den 15-åriges lommer og tog et par høretelefoner og et opladerkabel til en mobiltelefon, inden han løb væk sammen med en anden mand, der var ankommet til stedet.«

Østjyllands Politi mistænker, at det var en ung mand, der var med samme bus som drengen, som begik røveriet.

Det er imidlertid ikke lykkedes at finde frem til den mistænkte, så man offentliggør nu billeder af manden fra bussens overvågningskamera.

Manden beskrives som:

Ca. 15-20 år

Ca. 180-185 cm høj

Arabisk af udseende

Kort, sort hår

Iført sort jakke med hætte, grå hættetrøje og sorte bukser

Talte dansk med ”arabisk” accent

Ved du, hvem manden er, eller har du andre oplysninger i sagen, kan du kontakte Østjyllands Politi via tlf. 114.