Københavns Politi efterlyser fredag aften en 21-årig kvinde, der ikke er set siden klokken 17.00.

Det skriver politikredsen på Twitter.

»Vi efterlyser kvinde som i dag kl. 1700 er gået fra sin lejlighed på Frederiksberg i nedtrykt sindstilstand,« skriver de og tilføjer:

»Hun beskrives som A. Kvinde, 180 cm høj, alm., af bygning, langt lyst hår, iført sort halvlang dunjakke fra Northface og hvidt halstørklæde. Hvis du ser hende, kontakt 114.«

Vagtchef Henrik Brix tilføjer over for B.T., at der er tale om en 21-årig kvinde.

»Hun er gået fra Henrik Ibsens Vej på Frederiksberg, så hvis man ser hende nogen steder, så ser vi meget gerne, at man kontakter os. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.«

Politiet har ikke nogen teorier om, hvor hun befinder sig.

»Hun kan være nået vidt omkring.«

Opdateres …