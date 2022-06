Lyt til artiklen

Mandag morgen efterlyser Midt- og Vestsjællands Politi en kvinde, som er forsvundet.

Det drejer sig om den 42-årige Anne, der er gået fra en adresse i Højby Sjælland.

Det skriver politiet på Twitter.

Til B.T. fortæller vagtchef Henrik Olesen, at kvinden får noget medicin, der kan gøre hende diffus og desorienteret.

»Det er ikke fordi vi frygter, at hun er til fare for sig selv eller andre, men måske kan hun få hallucinationer. Hun kan være forvirret og derfor ikke selv være i stand til at finde hjem,« siger han.

Hun beskrives som cirka 165 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og med langt, lyst hår.

Da hun forsvandt, var hun iført cowboyshorts, sort trøje samt sorte ankestøvler.

Hun medbragte også en sort taske.

Hvis du mener, du ser en kvinde, der svarer til beskrivelsen, vil politiet gerne høre fra dig på telefon 114.