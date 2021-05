Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser en ældre mand, som torsdag aften ikke er vendt tilbage til sin bopæl.

Det drejer sig om den 88-årige Jens, som er forsvundet på Limfjordsøen Mors.

Torsdag aften kørte han en tur i sin bil og forlod Morsø Afklaringscenter i Øster Jølby.

Afklaringscenteret er et plejecenter for borgere, der har et midlertidigt behov for støtte i hverdagen.

Men den ældre mand vendte ikke tilbage til centret ved 20-tiden, som aftalt. Derfor er han i løbet af natten blevet efterlyst af politiet.

Han kører i en grå Nissan Note med registreringsnummer CH83401.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser fredag morgen, at man endnu ingen henvendelser har fået i forbindelse med sagen.

»Vi leder stadig efter ham. Især bilen. Så hvis der er borgere, der ser den, må de meget, meget gerne henvende sig til os,« siger vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi fredag morgen.

Jens er 180 centimeter høj og har tyndt gråt hår. Der vides ikke, hvordan han var klædt, da han forsvandt.

Du kan kontakte politiet på telefon 114.