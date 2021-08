Politiet beder offentligheden om hjælp til at identificere en mand, der er mistænkt for trusler med økse.

Det gør de, efter en gruppe unge var på indkøb i Kvickly i Holstebro lørdag 17. juli 2021 omkring klokken 19.30, hvor en ukendt gerningsmand foreviste de unge en kniv.

Da de unge satte sig i bilen for at forlade Kvickly, løb samme gerningsmand efter køretøjet med en økse hævet over hovedet.

Og nu offentliggør Midt- og Vestjyllands Politi altså overvågningsbilleder fra butikken i håb om, at offentligheden kan hjælpe med at identificere den mistænkte.





Gerningsmanden beskrives som:

Dansk af udseende

Omkring 40 år

180-185 cm

Spinkel kropsbygning.

Han har gråt, langt hår og iført en sort kasket, en lyseblå T-shirt og sorte shorts.