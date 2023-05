En eller flere gerningsmænd er lige nu i politiets søgelys, efter ældre borgere er blevet franarret tusindvis af kroner.

Fyns Politi har de seneste dage modtaget flere anmeldelser fra ældre kvinder, der er blevet snydt.

De er alle blevet ringet op en mand, der har udgivet sig for at være fra deres bank og sagt, at der var overførsler i gang fra borgerens konto til udlandet, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Det, der er sket i sagerne efter opringningen, er, at den falske bankmand har sendt en falsk kollega ud til borgerens adresse for at tage deres hævekort og »føre det i sikkerhed i banken.«

Alene i går onsdag 24. maj modtog politiet fire anmeldelser om snyd mod ældre mennesker i Odense i tidsrummet fra klokken 14 til 17.

Fyns Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde en eller flere gerningsmænd bag fupnumrene.

Derfor offentliggør politiet to billeder af en af de måske flere formodede gerningspersoner.

Personen beskrives som: mand, 16-22 år gammel, sort eller mørkeblå Peak Performance jakke, blå jeans og sorte sko,



Billederne er fra Danske Bank på Munkerisvej nær Hjallesevej i Odense M.

Vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein udtaler i pressemeddelelsen, at der er tale om en meget udspekuleret form for bedrageri, der går hårdt ud over ældre borgere.

»Det er lykkedes en eller flere gerningspersoner at tilegne sig til flere tusinde kroner. Politiet, Nets eller bankerne vil aldrig kontakte borgerne på denne måde og spørge om koder og afhente kort på bopælen. Selvom der ringes op fra et nummer, der ligner bankens rigtige nummer, skal man afbryde samtalen og evt. ringe tilbage til ens sædvanlige kontaktperson i banken,« lyder det fra Michael Lichtenstein

Har man oplysninger i sagen kan politiet kontaktes på 114.