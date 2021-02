Københavns Politi efterlyser en mand, der var involveret i et drabsforsøg tilbage i april sidste år.

I en pressemeddelelse oplyser de, at der er tale om en episode fra d. 3. april, hvor to maskerede mænd løb ind i boligområdet Gadelandet. De var bevæbnet med henholdsvis maskinpistol og pistol, og jagtede en gruppe personer til fods.

Gruppen formåede dog at søge tilflugt uden at blive ramt, og siden da har Københavns Politi efterforsket sagen som et drabsforsøg som et led i en bandekonflikt.

Fem mænd blev anholdt d. 9. december, og har siden været varetægtsfængslet, men politiet mangler fortsat at få fat i en enkelt person.

Billede af gerningsmanden. Foto: Københavns Politi Vis mere Billede af gerningsmanden. Foto: Københavns Politi

»Vi har anholdt en række personer for drabsforsøget, men har brug for hjælp for at få de sidste stillet til ansvar. Vi vil derfor meget gerne i kontakt med enhver, der så episoden eller på anden vis kender noget til sagen,« siger politikommissær Rasmus Nielsen.

Der er tale om en mand, der er mørklødet, højere end 180 centimeter og spinkel af kropsbygning. Ifølge videomateriale var han iført en hvid eller lysegrå hættetrøje, sort bandana, mørke/grå arbejdshandsker, sorte joggingbukser, sorte strømper og sorte sko med hvide såler.

Personer med oplysninger i sagen bedes kontakte Københavns Politi på telefon 1-1-4.

Grundlovsforhøret den 10. december foregik for lukkede døre, og derfor kan Københavns Politi for nuværende ikke give yderligere oplysninger i sagen.