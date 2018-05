En politibetjent pådrog sig en række skader, da et rutinetjek udviklede sig dramatisk søndag aften, og han endte med at blive slæbt flere meter hen ad asfalten. Nu efterlyser Syd- og og Sønderjyllands Politi gerningsmanden.

Betjenten og en kollega søndag aften klokken 20.06 kørende langs Storegade i Esbjerg, da de valgte at stoppe en bil i hvad vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi betegner som et rutinetjek.

»Men idet han rækker ind over føreren for at tage nøglerne fra ham, gasser føreren op og kører, mens betjenten hænger halvvejs ud af bilen,« siger vagtchef Mads Lervad Dammark til BT.

Betjenten bliver slæbt hen ad asfalten, før han falder ud af bilen og pådrager sig nogle knubs i den forbindelse.

Han er nu på sygehuset til behandling, men har det efter omstændighederne godt, fortæller hans kollega til BT. Han er umiddelbart sluppet med nogle hudafskrabninger og mistænkes at have en lettere hjernerystelse.

Syd- og og Sønderjyllands Politi er nu ved at lede efter gerningsmanden, men kan på nuværende tidspunkt ikke give et signalement.

BT følger sagen.