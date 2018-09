En 16-årig dreng blev mandag aften udsat for et tilsyneladende umotiveret overfald i Vestsjællandscenteret i Slagelse. Politiet leder efter gerningsmanden.

»Han giver den 16-årige et skub i brystet og et knæ i maven, og da den 16-årige ligger ned, sparker han ham også over hånden,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Kent Edvardsen, til TV Øst.

Overfaldet skete omkring klokken 20.30, hvor den 16-årige befandt sig i centeret sammen med nogle venner.

Her blev den 16-årige opsøgt af gerningsmanden, som tilsyneladende umotiveret gik til angreb på drengen.

Beskrivelse af den efterlyste:

Mand

Dansktalende og dansk af udseende

25-45 år gammel

170-175 cm høj

Lys i huden, kraftig af bygning og skaldet eller kronraget

Var iført en cardigan over en hvid Hugo Boss t-shirt og havde gummisko fra Adidas eller Nike på​​​​​

Offeret tog på skadestuen efter overfaldet, men var ikke kommet alvorligt til skade.

Efter skadestuebesøget anmeldte han overfaldet på politigården i Slagelse.