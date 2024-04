Politiet efterlyser torsdag formiddag en kvinde i forbindelse med flere sager om bedrageri.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Forløbet har været, at en person har kontaktet borgerne på telefon og udgivet sig for at være fra banken. Informationen har været, at deres hævekort er for gammelt, eller at der er noget i vejen med det, og derfor ankommer der en person for at hente det,« skriver politiet, der tilføjer:

»Kvinden her har præsenteret sig på flere af adresserne, hvor hun har udgivet sig for at være fra forurettedes bank.«

Det var mandag 15. april, at politiet modtog fem anmeldelser om bedrageri i henholdsvis Nordborg, Sønderborg midtby og Aabenraa.

Kvinden, politiet leder efter, beskrives af vidner som:

Kvinde

Lys i huden

150-160 cm

Spinkel af bygning

Hun var iført en tynd mørkegrøn vindjakke med stafferinger på ærmerne, en hætte samt sorte bukser.

Det er denne kvinde, politiet leder efter. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Det er denne kvinde, politiet leder efter. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Har du set kvinden eller har oplysninger om hende, opfordrer politiet til at kontakte dem på 114.