Efter at have affyret en skudregn på Christiania forsvandt to gerningsmænd lørdag aften fra stedet på cykler.

Disse to cykler er siden blevet fundet, og politiet beder nu offentligheden om hjælp til at identificere ejerne af dem.

»Vi formoder, at cyklerne er stjålet, og ejerne har derfor formentlig ikke noget med skudepisoden at gøre.«

»Alligevel vil vi meget gerne i kontakt med dem eller med andre, der kender til cyklerne – for eksempel hvor de er stjålet, eller hvor de har stået i dagene op til skyderiet,« siger vicepolitiinspektør Knud Hvass.

Begge cykler er af mærket Mate.

Den ene er grøn, den anden sort, og det er altså politiets mistanke, at gerningsmændene cyklede fra Pusher Street, før de smed cyklerne fra sig på voldområdet på Christianshavn.

En 30-årig mand med tilknytning til Hells Angels blev frarøvet livet under skudepisoden, mens fire andre også blev ramt. Heriblandt en 32-årig kvinde turist og en mand, der fortsat er alvorligt såret.

Umiddelbart efter drabet blev en 18-årig mand anholdt og sigtet for sin involvering.

Han blev søndag varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør, hvor det kom frem, at han over flere dage skulle have været med til at planlægge og koordinere drabet på den 30-årige mand samt den efterfølgende flugt.

Politiet har endnu ikke anholdt andre mistænkte, men politiet oplyser tirsdag middag, at man fortsætter den intense efterforskning.

Det involverer blandt andet afhøring af talrige vidner, analyse af tekniske spor og indhentning af overvågningsmateriale fra området.

»Det er et meget omfattende efterforskningsarbejde, hvor vi forsøger at samle et stort puslespil.«

»Vi har sikret en del videomateriale, men hvis der er beboere på Christianshavn, der ligger inde med overvågningsmateriale eller fotos, vi endnu ikke er i besiddelse af, vil vi meget gerne høre fra dem,« siger Knud Hvass.

Ved man noget om de to cykler, beder politiet om, at man tager kontakt på telefon 1-1-4.

Det er politiets opfattelse, at drabet udspringer af en konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og Hells Angels.

»Det er noget, vi ser på med stort alvor, for det skal bekæmpes,« lød det fra Torben Svarrer, som er linjechef i National enhed for Særlig Kriminalitet og ledende politiinspektør, under et pressemøde mandag eftermiddag.

Her fortalte hans kollega fra Københavns Politi Søren Thomassen desuden, at politiet i forlængelse af sagen har oprettet to visitationszoner, der giver politiet udvidede beføjelser i områderne.

Den ene zone dækker Christiania og dele af Amager. Den anden zone dækker et område af Nørrebro og Nordvest i København.

Begge gælder de foreløbigt indtil 12. september.

