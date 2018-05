Østjyllands Politi efterlyser 80-årige Leif Nielsen, der søndag eftermiddag forlod sit hjem i Kristup i Randers og ikke er vendt tilbage siden.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Her kan du se et billede af Leif Nielsen, der dog i dag ikke længere har skæg:

80-årige Leif Nielsen er savnet Foto: Østjyllands Politi 80-årige Leif Nielsen er savnet Foto: Østjyllands Politi

Østjyllands Politi skriver, at Leif Nielsen normalt går lange ture i Randers-området, men at de normalt kun varer et par timer. Derfor meldte hans pårørende ham savnet søndag.

Politikredsen beskriver Leif Nielsen som slank af bygning, ca. 180 cm høj, lettere konfus og iført en blå polo-shirt med korte ærmer, trekvartlange cowboyshorts og en blå kasket.