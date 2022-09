Lyt til artiklen

»Hjælp politiet med at finde denne mand.«

Sådan lyder bønnen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som efterlyser en formodet gerningsmand bag flere bedragerisager.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet har en gerningsmand i løbet af august og september begået adskillige bedrageriforhold i Slagelse, Næstved, Haslev, Rønnede, Vordingborg, Nykøbing Falster og Sakskøbing.

Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vis mere Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Gerningsmandens fremgangsmåde har været at kontakte ældre borgere telefonisk og udgive sig for at være fra banken.

Derefter advarer gerningsmanden borgerne om, at nogen er i færd med at trække penge fra deres konto, og at en person fra banken derfor vil komme forbi borgeren og hente vedkommendes kreditkort, så banken kan standse overførslen.

Efterfølgende er en gerningsmand mødt op på borgerens adresse, hvor han har franarret borgeren betalingskort og kode.

Gerningsmanden trækker herefter store beløb fra betalingskortene.

»Vi ser med stor alvor på disse sager, blandt andet fordi ofrene ofte er sårbare borgere. I den sammenhæng er det afgørende, at man uanset alder kan føle sig tryg i eget hjem,« siger vicepolitiinspektør Lars Steffensen, og kommer med en klar besked:



»Bankerne arbejder ikke på denne måde, og bankerne vil aldrig sende medarbejdere ud for at afhente borgeres betalingskort, ligesom de heller aldrig vil bede borgerne om at oplyse deres kode til betalingskortet. Det er derfor vigtigt, at hvis du bliver kontaktet af personer, der forsøger at få oplysninger om betalingskort og koder, skal du ikke give oplysningerne, men i stedet kontakte politiet med det samme.«

Politiet har forsøgt at identificere den formodede gerningsmand, men da det endnu ikke er lykkedes, beder politiet nu om hjælp til at finde ham.

Den efterlyste mand beskrives som værende mellem 25 og 25 år, omkring 180-185 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han har sort, kort hår og mørkt fuldskæg. Derudover har han en tatovering på sin venstre hånd.

Ifølge politiet har han ved flere lejligheder været iført lyse bukser og hvid skjorte.

Hvis du ved, hvem manden er – eller har du andre oplysninger, der kan hjælpe med at identificere ham – beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.