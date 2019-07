Det var formentlig to østeuropæiske kriminelle, der 10. juli brød ind hos en ældre dame og stjal hendes pung.

Sådan lyder teorien fra Nordjyllands Politi, som nu offentliggør to billeder af de formodede gerningsmænd.

Billederne er taget i Sport24 i Hjørring, hvor gerningsmændene var 11. juli.

Dagen forinden brød de ind hos den ældre dame i Birkelse, hvor de blandt andet fik fingre i hendes dankort.

Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Foto: Nordjyllands Politi

Det blev efterfølgende brugt til kontanthævninger i Aabybro, Brønderslev og Skive, ligesom de har brugt det i flere tøjbutikker.

Politiet hører meget gerne fra campingpladser og hoteller, der måtte have haft de to mænd boende som gæster.

Ifølge fungerende vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Sune Myrup, har politiet efterforsket ganske massivt.

»Men det er desværre ikke lykkedes at identificere dem eller lokalisere det sted, hvor de overnatter. Det er derfor, at vi nu vælger at frigive overvågningsbillederne af de formodede gerningsmænd,« siger han i en pressemeddelelse.

Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Foto: Nordjyllands Politi

Gerningsmændene brød ind hos den ældre dame via åbne døre eller vinduer.

En fremgangsmåde, der ikke er helt uvant på denne tid af året.

»I den seneste periode har vi desværre set en del af den her type indbrud, hvor gerningsmændene skaffer sig adgang via åbentstående vinduer og døre, så vi vil gerne opfordre til, at man husker at lukke og låse døre og vinduer – også når man laver havearbejde eller lignende,« siger Sune Myrup.

Har du set den ene eller eller begge formodede gerningsmænd, bedes du kontakte politiet på telefon 114.