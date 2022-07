Lyt til artiklen

Horsens-området har den seneste tid været ramt af flere indbrud.

Og nu deler Sydøstjyllands Politi billeder af to mænd, som mistænkes for at stå bag i hvert fald ét af dem.

Indbruddet blev begået i forrige uge i en privat bolig i Horsens.

Her blev de to formodede tyve altså fanget på overvågningskamera, og nu beder politiet om hjælp til at identificere dem.

Den første mand beskrives som værende mellem 40 og 50 år gammel, omtrent 175 til 185 centimeter høj og almindelig af kropsbygning.

Hans hud er lys, og hans hår sort og kort – med lidt gråt i siderne.

Han er senest set iført en sort Häglöfs jakke, mørkeblå bukser samt sorte sko. På tidspunktet bar han handsker.

Den anden mand menes at være lidt yngre. Mellem 35 og 45 år. Ifølge politiet er han mellem 175 og 185 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og med lys hud.

Han er sidst set iført en kasket, blå jakke, mørkeblå bukser, sorte sko – og med et par sokker i hænderne.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at de to mænd kan opholde sig andre steder end netop Horsens-området.

De kan være tilrejsende og indlogeret i et sommerhusområde eller på en campingplads.

Genkender man mændene og har oplysninger om, hvor de opholder sig, bedes man kontakte politiet på telefon 1-1-4.

Har man andre oplysninger, der kan medvirke til at finde dem, er opfordringen den samme.