Hvis du har set en ældre rød bil i Ribe torsdag morgen, så vil politiet gerne høre fra dig.

Og endnu mere interessant bliver du, hvis du selv har kørt rundt i morgenmyldretiden i en ældre rød bil i den sydjyske by.

Politiet i Syd- og Sønderjylland efterlyser nemlig en bilist, der torsdag morgen kørte en skoleelev ned.

På trods af ulykken standsede bilen ikke, men føreren valgte at køre videre.

Vi søger efter en bilist i forbindelse med en trafikulykke i Ribe. Hændelsen fandt sted klokken 07.58 på Rosen Allé lige efter Jernbanekrydset. — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 20, 2020

Trafikanterne holdt for rødt for derefter at fortsætte ad alléen. Her påkører en fører i en ældre rød personbil af ukendt mærke en skoleelev uden at standse op efterfølgende. Cyklisten fik knubs ved påkørslen. Vidner eller andre personer med kendskab til hændelsen kan ringe 1-1-4 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 20, 2020

Ulykken skete på Rosen Allé i Ribe lige efter jernbanekrydset.

Her holdt både bil og cyklist på rødt, men da de kørte videre, ramte bilen cyklisten.

Heldigvis slap cyklisten fra mødet med bilen med knubs.

Har du overværet ulykken, eller ved du, hvem bilisten kan være, vil Syd- og Sønderjyllands Politi gerne høre fra dig på telefon 114.