Østjyllands Politi efterlyser i øjeblikket nogle unge mænd, der har overfaldet en 17-årig mand i Randers.

Lørdag den 4. maj var en 17-årig mand og et par af hans venner i Netto på Jens Otto Krags Plads i Randers for at handle.

På vejen ud af Netto blev den 17-årige mand kontaktet af en anden gruppe mænd, der ifølge politiet sagde, de ville tale med ham.

Da den 17-årige mand angiveligt ikke kendte mændene, følte han sig truet.

En af mændene valgte herefter at tage sin kasket af og nikke den 17-årige en skalle.

Mændene, som den 17-årige ikke kendte, valgte herefter at trække den unge mand ud af butikken.

Herefter sparkede og slog de ham samt sprøjtede med peberspray i hans ansigt, alt imens han lå på jorden.

Mændene bad herefter den unge mand om at rejse sig op og tage sin jakke af, hvilket han gjorde, hvorefter han gav jakken til mændene, der løb væk fra stedet i en sydøstlig retning.

Det er alt politiet kender til sagen på nuværende tidspunkt. Gerningsmændene er endnu ikke fundet.

Derfor har politiet offentliggjort billeder af de fire gerningsmænd.

Østjyllands Politi vil også meget gerne høre fra vidner til episoden eller borgere, der har oplysninger om, hvem de fire personer kan være.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.