I krydset ved Frederikssundsvej og Storegårdsvej ved Husum optog en ung, lyshåret mand en dramatisk episode.

København. I en lidt rodet sag fra Husum leder politiet efter en lyshåret mand, der måske kan føre til en opklaring.

Sagen drejer sig om en dramatisk episode sidste torsdag ved Husum Torv i København. Her jagtede en gruppe mænd i to biler tilsyneladende nogle andre.

Ved en Mercedes opstod der tumult, og der blev også affyret et skud. Vidner fik indtryk af, at en 25-årig mand blev tvunget ind i en Audi og kørt væk. Det har han dog selv afvist.

Et vidne har set en mand optage hændelsen, og ham vil politiet gerne tale med. De stod ved krydset ved Frederikssundsvej og Storegårdsvej.

- Kvinden stod sammen med ham og ventede på, at der blev grønt, da hændelsen skete. Hun troede, at han var ved at ringe til politiet, men hun så så, at han filmede.

- Vi vil meget gerne se den video, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen fra Københavns Politi.

Manden beskrives som en etnisk dansk med lyst hår og 180 centimeter høj. Han var iført sorte shorts og en sort t-shirt.

Hvis man ligger inde med oplysninger, kan politiet kontaktes på telefon 114.

/ritzau/