Københavns Politi beder om hjælp til at finde en bil, der i marts påkørte og dræbte en cyklist i bandeopgør.

Om aftenen fredag den 27. marts blev en ung mand på cykel ramt af en bil på et stisystem ved Vestvolden i Husum i udkanten af København.

Han blev svært kvæstet, men det lykkedes ham alligevel at kæmpe sig hen til en lejlighed på Tinghøjvej i Søborg.

Her blev han senere fundet død.

I juli blev en 28-årig mand fra bandemiljøet anholdt og efterfølgende fængslet for drabet på cyklisten.

Nu beder Københavns Politi om hjælp til at finde den lyse eller sølvfarvede Fiat Punto årgang 2007, der påkørte den 24-årige mand og bagefter forsvandt ad Frederikssundsvej.

Bilen har sølvfarvede fælge/hjulkapsler og muligvis et skilt i forrudens venstre side, skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Den må have fået nogle skader i forbindelse med påkørslen, og vi vil derfor gerne høre fra værksteder, der har udbedret skaderne, eller fra vidner, som har set bilen efterladt et sted, siger Knud Hvass, vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi.

Desuden vil politiet gerne høre fra vidner, som har set bilen omkring Frederikssundsvej 365 den 27. eller 28. marts.

Politiet vil også gerne høre fra vidner, der har oplysninger om den cykel, som den 24-årige kørte på. Det drejer sig om en blå el-damecykel af mærket Batavus.

Vidner har set personer på cykelstien nær gerningsstedet, der lørdag den 28. marts sidst på eftermiddagen løftede cyklen op fra jorden og kiggede nærmere på den.

Cyklen havde tydelige skader fra påkørslen, og politiet vil gerne høre fra dem, der har fjernet den.

Påkørslen på stisystemet ved Vestvolden skete. få timer efter at en 22-årig mand blev ramt af skud i samme område.

Den unge mand overlevede, men det gjorde et andet offer for et skyderi i Husum - også en 22-årig mand - ikke.

Han blev dræbt af skud den 8. april om eftermiddagen uden for sin opgang, hvor gerningsmændene havde ligget på lur i længere tid.

Episoderne i Husum - både skyderierne og påkørslen - kobles sammen med to skudepisoder, der i marts var rettet mod ejendomme på Frederiksberg. Her blev ingen dog ramt.

De mange blodige episoder bunder i en konflikt mellem en gruppe fra Husum på den ene side og flere medlemmer af den forbudte bande Loyal To Familia på den anden, har Ritzau tidligere erfaret.

/ritzau/