Fyns Politi efterlyser torsdag aften en 33-årig mand, der er mistænkt for at have voldtaget en ung kvinde.

'Fyns politi efterlyser 33-årige Ambrose Makabala. Han er mistænkt i forbindelse med fuldbyrdet voldtægt af en 22-årig kvinde onsdag den 10. oktober 2018 på en privat adresse i Odense,' lyder det i en pressemeddelelse fra Fyns Politi.

Ambrose Makabala beskrives som værende 174 centimeter høj, muskuløs af bygning, sort kortklippet hår og brune øjne. Derudover har han en tatovering på halsen, hvor der står: ”Al Jas”.

Fyns Politi mener, at den 33-årige mand kan befinde sig i eller tæt omkring Odense. Han har desuden flere relationer til København samt Nordsjælland, og der er således en mulighed for, at han kan befinde sig i de områder.

'Den efterlyste betegnes som farlig. Derfor skal man ikke selv forsøge at tilbageholde ham, men kontakte politiet,' oplyser Fyns Politi.

Ved du, hvor manden befinder sig, eller har du andre oplysninger, kan du kontakte politiet på telefon 1-1-4.