Efter et røveri i et supermarked i Hirtshals blev en kunde muligvis truet til at udlevere sin tegnebog.

Hirtshals. Efter et røveri i en Fakta-butik i Hirtshals lørdag aften blev en kunde uden for supermarkedet angiveligt truet til at udlevere sin tegnebog. Politiet vil gerne tale med denne kunde.

- Vidner har fortalt, at gerningsmanden udøvede endnu et røveri på vej ud af butikken, og at han indhentede en kunde, der forsøgte at løbe væk, og trak vedkommende tilbage til butikslokalet, siger vagtchefen hos Nordjyllands Politi.

Selve røveriet i Fakta-butikken, der ligger på Nejstdalen i Hirtshals, skete kort før klokken 21 lørdag aften.

En mand kom ind i butikken og beordrede personalet til at udlevere penge fra kassen og til at fylde spiritusflasker og cigaretter i en pose.

Manden var ikke bevæbnet.

Efter røveriet løb han ud af butikken. Det er på vej ud, at han ifølge vidner fik en Fakta-kunde til at udlevere sin tegnebog.

Manden skal have stjålet et beløb fra tegnebogen, som han smed fra sig, inden han forsvandt fra stedet. Flugten foregik formentlig på en knallert.

Kunden samlede tegnebogen op og forsvandt fra stedet, har vidnerne fortalt.

Manden blev kort før midnat anholdt i Hjørring, hvortil han var kørt med bus. Han havde en del af de stjålne effekter på sig ved anholdelsen, oplyser politiet.

Der er tale om en 36-årig mand fra Hirtshals.

Hvis det lykkes at få fat på kunden, og hvis der er hold i, at kunden blev trukket med ind i butikken og tvunget til at udlevere tegnebogen, vil den anholdte muligvis blive fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser vagtchefen.

Kunden og eventuelle nye vidner, der har overværet røveriet, kan kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.

/ritzau/