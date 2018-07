Tilbage i juni efterlyste Nordsjællands Politi ti unge mænd i forbindelse med et knivoverfald den 14. maj, hvor en 14-årig dreng blev stukket to gange med en kniv.

Siden er ni af drengene blevet identificeret, men politikredsen søger nu hjælp til at finde den sidste. Derfor har de offentliggjort nedenstående billede:

Her ses manden, der efterlyses Vis mere Her ses manden, der efterlyses

Den første efterlysning fra politiet førte til over 100 tip. Det førte til, at ni af mændene blev identificeret, og lige nu sidder én af dem varetægtsfængslet for at have ført kniven. Én mand mangler politiet dog at tale med:

»Jeg kan ikke gå i detaljer om, hvorfor han er interessant for sagen, men han er en, vi meget gerne vil tale med. Derfor opfordrer jeg alle med viden om hans identitet til at kontakte politiet, og skulle han selv se denne efterlysning, kan jeg kun tilskynde ham til at henvende sig til os hurtigst muligt,« fortæller politikommissær Klaus Madsen fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Fakta Signalement af den efterlyste Mand

Mellemøstlig af udseende

15-17 år

Almindelig af bygning

Sort hår

Iført hvid t-shirt, sort jakke/windbreaker med hvidt ved håndleddet, sorte shorts med hvide snører samt hvide sko. Kilde: Nordsjællands Politi

Klaus Madsen tror på, at der er borgere, der kender identiteten på den sidste mand, men som ikke har kontaktet politiet, fordi de tror, at andre allerede har gjort det. Dem vil han gerne høre fra.

»Vi har modtaget enormt mange tip, hvilket vi er ekstremt glade og taknemmelige for, men måske der sidder en eller flere personer derude, som ikke har kontaktet os, fordi de forventede, at nogle andre nok havde ringet ind og fortalt os om netop hans identitet. Jeg tror derfor på, at der er nogen, som ved, hvem han er, og dem vil vi naturligvis meget gerne høre fra,« slutter Klaus Madsen.

Har du viden om identiteten på den efterlyste, kan du kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114 eller via mail på nsj@politi.dk.

