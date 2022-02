Nordsjællands Politi efterlyser en 67-årig kvinde.

»Hun er gået fra sin bopæl i Hundested,« skriver politiet på Twitter, hvor de også deler et billede af kvinden.

Kvinden lider af demens, og derfor er man bekymret for, at hun kan have svært ved at finde hjem igen.

Kvinden beskrives som 165 cm høj, spinkel af bygning, iført sort dunjakke og støvler.

»Ring 114 hvis du har set hende,« lyder det.

B.T. følger sagen.