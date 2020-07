Fyns Politi efterlyser tirsdag aften ejeren til en præriehund, der er løs i Hjalleseparken i Odense.

Det sker på Twitter, hvor vagtchefen også advarer om, at den lille gnaver godt kan finde på at bide.

Derfor lyder opfordringen, at man i stedet for at prøve at indfange den ringer 114, hvis man ser den.

Opdateres...