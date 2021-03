To drenge bliver nu efterlyst af politiet.

De er mistænkt for at have truet jævnaldrende drenge med kniv og røvet dem for kontanter.

De blev fanget af et overvågningskamera og efterlyses nu med billede.

De to sættes i forbindelse med to episoder 17. januar.

Vi efterlyser to gerningsmænd, som menes at stå bag to røverier begået i København den 17. januar 2021. Borgere, som genkender dem eller har oplysninger til sagen, bedes kontakte os på tlf.: 1-1-4 #politidk https://t.co/pDAoUttTJk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) March 10, 2021

Først 15.35, hvor de passede tre drenge op på Nørreport Station i København og røvede dem for penge.

Omkring en time senere var de i aktion igen: Denne gang gik det ud over to drenge på Christianshavns Torvs Station.

Den ene dreng beskrives som cirka 175-180 centimeter høj og mellem 15 og 17 år. Han har et mellemøstligt udseende, halvlangt sort hår og var iført sort kasket, dunvest med hvid overdel, blå træningsbukser af mærket Adidas.

Den anden dreng er også mellem 15 til 17 år. Også han er mellemøstlig af udseende. Han er kraftig af bygning og var under røverierne iført blå hue af mærket North Face og blåt joggingsæt.



Politiet vil gerne høre fra borgere, der mere at vide, hvem de to er. De opfordres til at kontakte Københavns Politi på telefon 114.