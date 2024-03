Sydøstjyllands Politi bringer onsdag eftermiddag en efterlysning af 61-årige Dorthe.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Den nærmeste familie er bekymret for Dorthe, og derfor håber Sydøstjyllands Politi, at offentligheden kan hjælpe med at finde frem til, hvor Dorthe er.«

Hun er ikke set siden natten til onsdag.

Politiet mener, hun muligvis er kørende i en kongeblå Toyota Avensis med registreringsnummeret XP 29 321.

Dorthe bliver beskrevet ud for følgende signalement:

61 år

Lys i huden

Almindelig af bygning

Skulderlangt, mørkt hår

Iført sort trøje

Politiet vil gerne høre fra dig på telefon 114, hvis du ser Dorthe eller kan bidrage med viden om, hvor hun befinder sig.

