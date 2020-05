Har du kendskab til manden på billedet, eller har du oplysninger, der kan føre politiet på af sporet af ham?

I så fald må du meget gerne kontakte Nordsjællands Politi.

Politikredsen er interesseret i at komme i kontakt med manden, som de betragter som formodet gerningsmand til en hændelse, der fandt sted søndag den 8. september 2019.

Her blev en 24-årig kvinde befølt i skridtet, imens hun sad i S-toget mellem Lyngby og Virum.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse:

'Søndag den 8. september 2019 omkring klokken 07.00 blev en 24-årig kvinde befølt i skridtet uden på tøjet af en ukendt mand i et S-tog kørende fra Lyngby mod Virum, og Nordsjællands Politi efterlyser nu den formodede gerningsmand,' står der i pressemeddelelsen.

Signalementet af manden lyder således:



• Mand

• Afrikansk af udseende

• Cirka 35 år

• 175 cm høj

• Almindelig af bygning

• Med kort sort hår

Politiet beklager forsinkelse

Efterlysningen af manden kommer mere end otte måneder efter, at selve hændelsen fandt sted. Ifølge politiet skyldes forsinkelsen, at episoden er »faldet imellem flere stole«.

'Indledningsvis vil vi gerne beklage, at efterlysningen først bliver offentliggjort nu. Der er forskellige årsager til, at den er faldet imellem flere stole, men uanset hvad skulle den have været samlet op tidligere. Selvom det heldigvis er sjældent, at en efterlysning af denne type ligger så længe, så er det på flere måder ikke optimalt, og vi vil derfor tage et kig på vores procedurer,« fortæller vicepolitiinspektør Matias Arvidsen og fortsætter:

'Når det er sagt, så håber jeg, at vi også kan fokusere på selve efterlysningen, så vi finder ud af, hvem manden på billederne er. Den formodede gerningsmand har allerede været efterlyst internt i politiets egne rækker, og da det ikke har ført til en identifikation, efterlyser vi ham nu offentligt. Forholdet er måske ikke dugfriskt, men jeg både tror og håber på, at nogen kan genkende ham,' slutter Matias Arvidsen.

Hvis du har oplysninger om manden eller hændelsen, kan du kontakte politiet på mail nsj@politi.dk eller telefon 114.