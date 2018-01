Sydøstjyllands politi efterlyser onsdag morgen 70-årige Else Carla Ejlertzen, der er dement.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den 70-årige kvinde er ifølge politiet gået fra plejecentret Olivenhaven på Munkevænget i Kolding i tiden mellem klokken 21 tirsdag aften og klokken 01.50 onsdag morgen.

Politiet oplyser desuden, at 'Else Carla Ejlertzen er meget dement, og kan ikke finde hjem ved egen hjælp.' Politiet anmoder derfor borgere i området syd for Esbjergvej, øst for Vejlevej, nord for Kolding Å og øst for motorvejen om at være ekstra opmærksomme. Derudover opfordrer man borgere til at se efter Else i sin garage og andre relevante steder.

Else Carla Ejlertzen beskrives således:

Kvinde

70 år

175-180 cm høj

Slank af bygning

Kort og glat gråt hår

Iført mørkeblå strikket trøje, tykke lysegrå joggingbukser samt mørke strømpesokker

Ingen sko.

Hvis du ser Else eller ved noget i sagen bedes man straks ringe til Sydøstjyllands politi på tlf. 114.