Hvor er Damian? Det spørgsmål stiller Københavns Vestegns Politi, der fredag efterlyser den tysktalende mand.

Det sker, efter at han i nat forlod akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

»Han var blevet bragt ind efter at være blevet kørt ned, men inden man når at færdigbehandle ham, går han derfra med et muligt hovedtraume,« oplyser Mads Dam, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Damian beskrives som værende 175 centimeter høj og almindelig af kropsbygning.

Han har mørk hudfarve.

Ved ankomsten til Hvidovre Hospital havde han en rød jakke og blå bukser på.

Han er 33 år.

Hvis man har oplysninger om Damian kan man kontakte politiet på tlf. 114.