50-årige Carsten Nørager forlod sit hjem juleaften klokken 21:00. Siden er han ikke blevet set.

Midt- og Vestjyllands Politi har udsendt en meddelelse på Twitter, hvor de efterlyser 50-årige Carsten Nørager.

»Familien har bedt os om at efterlyse ham i pressen med navn og billede, så vi kan få flere øjne på sagen,« siger vagtchef Jens Claumerch.

Ifølge politiet var Carsten Nørager i deprimeret tilstand, da han forlod sit hjem.

Efterlysning: MVJYLL politi efterlyser Carsten Nørager, 50 år, der har forladt bopælen i Snedsted i deprimeret tilstand g.d. kl. 21. Han er kørende i hvid Fiat Ducato, AS51671. Henvendelse på 114. #politidk pic.twitter.com/HM2clDJ2bc — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) December 25, 2019

Han kører i en hvid Fiat Ducato med registreringsnummeret AS 51671.

Han telefon er slukket, og politiet har derfor ikke meget at gå efter. Derfor håber politiet, at Carsten Nørager eller nogen, der har set ham, vil henvende sig.

»Man må gerne kontakte os på 114, så vi kan høre, hvordan han har det og tale med ham om, hvordan vi får løst konflikten,« siger Jens Claumerch.

Hvad der skete forud for, at Carsten Nørager forlod sit hjem, er et personligt familieanliggende, som vagtchefen ikke ønsker at dele med offentligheden.