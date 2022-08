Lyt til artiklen

Politiet i Midt- og Vestjylland vil gerne have hjælp fra offentligheden til at finde en mand forbundet med et opsigtsvækkende butiksrøveri i Struer.

Røveriet fandt sted 10. juni i Rema 1000 på Vestergade 11 i det vestjyske.

Kokken var 17.30, da en ukendt mand gik ind i butikken.

Her tog han nogle frugter og en pose chips. Og så forlod han butikken uden at betale.

Personalet i Rema 1000 på Vestergade ville dog ikke se stiltiende til.

Derfor tog en medarbejder kontakt til manden. Og han blev forsøgt tilbageholdt.

Men tyven havde ikke i sinde at samarbejde.

Og derfor opstod der »tumult, hvor den mistænkte slog ud efter medarbejderen og skubbede vedkommende i brystet«, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Da gerningsmanden fik kæmpet sig fri, fandt han frem til en sølvgrå cykel, som han forsvandt på i østlig retning.

Politiet ønsker i den forbindelse at få fat i personer, som kan have set manden eller været vidne til episoden i Rema 1000.

Derfor har man valgt at offentliggøre overvågningsbilleder fra butikken.

Og samtidig går man ud med en beskrivelse af den mistænkte.

Den lyder:

170-175 cm høj

40-45 år gammel

Normal af bygning

Kortklippet, brunt hår

Havde sølvfarvet tand og næsepiercing

Var iført grå hoodie, cowboyshorts og lyse kondisko

Desuden oplyser politiet, at manden bar på en gul/sort taske, der muligvis kan være fra 'Hus Forbi', lyder det.

Hvis man har information om sagen, så vil politiet gerne høre nærmere.

De kan kontaktes på 114.