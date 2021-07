Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser en yngre mand, der er mistænkt for at påsætte en brand i Silkeborg.

På to overvågningsbilleder ses den formodede brandstifter kravle over et hegn i nattens mulm og mørke.

Hegnet ligger på Resedavej 39 i Silkeborg, og på den anden side af hegnet ligger en affaldsgård.

»Her fandt han en kundevogn med affald, som han formentlig hældte brandbar væske ud over og antændte. Han stillede herefter kundevognen under et halvtag til en parkeringsplads ved Resedavej 39.

Brandstiftelsen fandt sted 29. maj mellem klokken 02.45 og 03.30.

Antændelsen af kundevognen ses på et andet overvågningsbillede, som politiet ligeledes har offentliggjort i håb om, at offentligheden kan hjælpe med at identificere den mistænkte.

Han beskrives som mand, cirka. 20-30 år og almindelig af bygning. Han har kort, lyst hår og var iført sorte shorts, sort jakke med hætte og en blå rygsæk.

Borgere, der har oplysninger om personens identitet eller opholdssted, bedes kontakte politiet på telefon114.