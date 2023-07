Det gik stærkt – rigtigt stærkt – da flere patruljevogne onsdag formiddag forsøgte at stoppe en flugtbilist på motorvej E45 i Nordjylland.

»Vi vurderer i hvert fald, at det falder ind under kategorien vanvidskørsel,« siger Morten Axelsen, vagtchef hos Nordjyllands Politi.

Omkring 250 km/t lyder det, at en sort BMW 535D nåede op på, da den simpelthen kørte fra politiet.

Nordjyllands Politi formoder, at den forlod motorvejen ved afkørslen til Støvring.

Herefter er der intet spor af den.

Det var pudsigt nok en patruljevogn fra Nordsjællands Politi, der opdagede den ret så hurtigkørende bil.

»Han fortæller, at han er ved at eftersætte den sorte BMW i nordgående retning på motorvejen. Og at det går voldsomt stærkt,« fortæller vagtchef Morten Axelsen:

»Kollegaen kommer med løbende meldinger om, hvor de er, og vi får placeret nogle patruljer fordelagtigt. Men vi må konstatere, at bilisten får sat den kollega, der er efter ham, fordi han simpelthen kører så stærkt.«

Betjenten fra Nordsjællands Politi kørte selv mere end 200 km/t, men det var altså langtfra nok til at holde trit med BMW'en.

Nordjyllands Politi sendte en efterlysning ud kl. 11 onsdag formiddag, og da B.T. taler med vagthavende kort før kl. 13, er der endnu intet spor af bilen.

En enkelt borger skulle dog have set BMW'en med nummerpladen DA37375 køre af motorvejen ved Støvring.

Men ikke mere end det.

»Vi har efterlyst køretøjet i håbet om at få nogle meldinger fra borgere, der kan have set den her BMW,« siger Morten Axelsen fra Nordjyllands Politi.

